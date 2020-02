Erolzheimer Bürgerball ist am Freitag

Erolzheim (sz) - Unter dem Motto „Erolzheim sich kleide, wie im Wald und auf der Heide“ lädt der Kulturausschuss in Zusammenarbeit mit den Erolzheimer Vereinen und Organisationen am Freitag, 15. Februar, um 19.59 Uhr zum diesjährigen Bürgerball ein. Einlass in die Mehrzweckhalle ist ab 19 Uhr. Laut Ankündigung wurde ein buntes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt (Narrenzunft, Cheerleader, Feuerwehr, Gruftmugga, Spielmannszug und die Tiere aus dem Wald). Die Wodan Revivalband sorgt für die passende Musik. Bei den fünf Musikern aus dem Landkreis Günzburg komme jeder Zuhörer auf seine Kosten, heißt es in der Ankündigung. Bei Pop-Rock aus den 80ern, Schlagern und aktuellen Charthits wird getanzt und gefeiert bis in die Morgenstunden. Karten sind an der Abendkasse erhältlich, es gibt keinen Kartenvorverkauf und keine Platzreservierung. Der Eintritt kostet sieben Euro.