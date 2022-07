Erolzheim leistet sich einen Kreisel

Schwere Maschinen, Schotter und Staub bestimmen das Bild an der Gabelung Kellmünzer Straße und Langgasse in Erolzheim. Die Gemeinde leistet sich einen Kreisverkehr. Dafür war die Gelegenheit günstig.

Vor wenigen Wochen hat der Gemeinderat bei einer Gegenstimme sein endgültiges Okay gegeben. Die Bauarbeiten haben begonnen. Die Maßnahme ist eingebettet in den zweiten Bauabschnitt eines größeren Projekts. Weil Erolzheim wächst und wegen der vermehrten Starkregenereignisse der vergangenen Jahre wird die Langgasse komplett saniert. Wasserleitungen werden erneuert und die Abwasserleitungen für Regenwasser deutlich vergrößert. Dazu müssen Oberflächen und Innenleben der Straße abgetragen und ausgetauscht werden. Der erste Bauabschnitt steht inzwischen kurz vor der Vollendung. Ende August, Anfang September könnte er freigegeben werden, rechnet Bürgermeister Jochen Ackermann. Der zweite Abschnitt betrifft nun die Gabelung von Langgasse und Kellmünzer Straße, an der auch die Erolzheimer Feuerwehr ihren Stützpunkt hat. Asphalt, Bordsteine und Gehwege sind bereits entfernt. Schweres Gerät hantiert mit Betonteilen, Leerrohren und alten Leitungen. Bis Mitte 2023 wird hier ein Kreisverkehr mit 30 Metern Durchmesser und acht Metern Fahrbahnbreite entstehen. Querungshilfen, Verkehrsinseln und das Zentrum des Bauwerks werden bepflanzt.

Vom Tisch ist die Idee, die Bushaltestellen zu verlegen. Die Feuerwehr hatte Bedenken geäußert, weil sie fürchtete, dass Rückstau und haltende Busse Einsatzfahrzeuge im Ernstfall an der Ausfahrt hindern könnten. So ginge wertvolle Zeit verloren. Die Gemeinderäte haben deshalb inzwischen entschieden, die Bushaltestellen an Ort und Stelle zu belassen.

Die Gemeinde erhält keine Fördergelder für den Kreisel. Weil das Verkehrsaufkommen und das Unfallrisiko statistisch zu gering sind, ist der Griff in die Fördertöpfe nicht möglich. Deshalb stemmt die Gemeinde die Kosten nun selbst. Denn: Als Verlängerung der L299, die von der Autobahnausfahrt der A8 bei Dettingen den Verkehr durch Erolzheim in Richtung Ochsenhausen führt, ist die Kellmünzer Straße zu Stoßzeiten stark befahren. Die kreuzende Langgasse ist als Teil der L290 stark frequentierte Ausweichtrasse für die A8, wenn diese wegen eines Unfalls gesperrt werden muss. Die Gemeinde erhofft sich vom Kreisverkehr Entlastung von Stau, Lärm und Emissionen. Die Gelegenheit für den Bau ist gerade jetzt günstig, weil sie lediglich die Mehrkosten stemmen muss, die der Kreisverkehr gegenüber der Wiederherstellung der vorigen Straßenführung verursacht. Das sind 113 600 Euro, teilt die Gemeinde mit.

Neben den motorisierten Nutzern werden Fußgänger von der Baumaßnahme profitieren. Die Langgasse erhält im zweiten Bauabschnitt auf beiden Straßenseiten einen zwei Meter breiten Gehweg.