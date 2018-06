Erolzheim investiert in Jung und Alt

Der Erolzheimer Gemeinderat hat am Dienstagabend den Haushalt 2018 mit einem Gesamtvolumen von 15,5 Millionen Euro beschlossen. Das ist das größte Volumen in der Geschichte der Illertalgemeinde. 8,8 Millionen Euro entfallen auf den Verwaltungshaushalt, 6,7 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Vorgesehen ist die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 1,8 Millionen Euro, der Höchstbetrag für Kassenkredite beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Kämmerer Wolfgang Huchler stellte die mehr als 200 Seiten umfassende Haushaltsplanung dem Gemeinderat vor und erläuterte die Einnahmen und Ausgaben für das aktuelle Haushaltsjahr. Als Vorschau enthält der Haushaltsplan eine Übersicht für die kommenden fünf Jahre. „Wir machen eine solide Finanzplanung für die kommenden Jahre“, kommentierte Bürgermeister Jochen Ackermann und verwies auf anstehende, wichtige Vorhaben wie die Erweiterung der Grundschule, die Sanierung des Hallenbads, den Neubau des Bauhofs und weiteren Grunderwerb.

Die wichtigsten Einnahmen beim Verwaltungshaushalt sind die Grund- und Gewerbesteuer mit 1,05 Millionen Euro sowie die Einkommen- und Umsatzsteuer in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Zudem füllen die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb mit zwei Millionen Euro sowie Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 2,2 Millionen Euro die Kassen. Die Ausgaben setzten sich wie folgt zusammen: Personalkosten 1,3 Millionen Euro, sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3,4 Millionen Euro, Zuweisungen und Zuschüsse 1,17 Millionen Euro und sonstige Finanzausgaben 2,9 Millionen Euro. Die Zugführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt 920 000 Euro.

Bei den Investitionen plant die Gemeinde mit 6,1 Millionen für Bauprojekte. Der größte Brocken entfällt dabei auf die Sanierung des Pausenhofs und der Außenanlagen der Realschule mit rund 625 000 Euro. Weitere Projekte sind die Sanierung des Ortskerns (425 000 Euro), der Gemeindestraßen (658 000 Euro) sowie die Abwasserbeseitigung (725 000 Euro). Für die geplante Anlage „Betreutes Wohnen“ in der Gärtnergasse wurde bis dato kein Investor gefunden. Deshalb beschloss die Gemeinde, das Vorhaben selbst in die Hand zu nehmen. Die Planung dafür wurde dem Gemeinderat bereits in einer früheren Sitzung vorgestellt und hat die Zustimmung erhalten. Für die Planung und Erstellung des Gebäudes wurde in der Haushaltsatzung eine Kreditaufnahme von 1,8 Millionen Euro bewilligt und ist im Haushalt 2018 enthalten. Als Refinanzierung für diesen Kredit sollen die Mieteinnahmen dienen. Noch ist aber keine Entscheidung für diese Baumaßnahme getroffen.

Finanziert werden diese Investitionen durch die Zuführungsrate (920 000 Euro) und durch Ersparnisse (2,3 Millionen Euro). Darüber hinaus kalkuliert die Gemeinde mit Einnahmen aus Veräußerungen in Höhe von 750 000 Euro und Landeszuschüssen für Fördermaßnahmen in Höhe von 870 000 Euro. Der restliche Betrag wird über einen Kredit in Höhe von 1,8 Millionen Euro finanziert. Die Rücklagen werden nach der Entnahme auf 1,4 Millionen Euro schrumpfen. Der Schuldenstand wird Ende 2018 bei 2,5 Millionen Euro liegen.