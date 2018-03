Erolzheim hat einiges vor

Viele interessierte Bürger aus Erolzheim und den Teilorten Edelbeuren und Bechtenrot sind zur Bürgerversammlung in die Mehrzweckhalle gekommen. Bürgermeister Jochen Ackermann berichtete über die wichtigsten Ereignisse seit der Versammlung im März vergangenen Jahres. Als Meilensteine nannte er die bereits getätigten Arbeiten der Ortssanierung, die Breitbandkabelverlegung im Ort und in den Teilgemeinden, die Erschließung des Baugebiets Brentenghau II mit 21 Bauplätzen, die bis auf einen alle verkauft seien. Auch in diesem Jahr stehen wieder wegweisende Projekte an.

Die Flüchtlingssituation habe sich entspannt, so Ackermann. Bislang seien insgesamt 78 Flüchtlinge in Erolzheim untergebracht worden. Aktuell wohnen 31 Personen im Ort, 13 Erwachsene und 18 Kinder. Als erste Maßnahme für das laufende Jahr nannte Ackermann den Umbau und die Erweiterung der Grundschule. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2,3 Millionen Euro, 880 000 Euro Zuschüsse wurden beantragt. Die Ausschreibung für die Baumaßnahme soll im Herbst erfolgen. Ein weiteres Projekt ist die Neugestaltung der Außenanlagen und des Pausenhofs an der Realschule. Die Ausschreibungen für die 620 000 Euro teuren Bauarbeiten laufen derzeit, bis Ende des Jahres soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Der Bebauungsplan für das neue Baugebiet Helsenäcker II in Edelbeuren ist rechtskräftig. Das Areal umfasst 20 Bauplätze mit einer Größe von 524 bis 800 Quadratmeter. Die Erschließung erfolgt in diesem Jahr.

Bei der Ortskernsanierung Erolzheim sind weitere Schritte geplant, führte Ackermann aus. Auf dem von der Gemeinde erworbenen Grundstücken Gärtnergasse 3 und 5 sollen zehn Wohnungen für Personen mit Pflegebedarf entstehen, deren Betreuung über das danebenliegende Seniorenzentrum erfolgen soll. Die Planungen dazu sind vom Gemeinderat bereits genehmigt. Zur Zeit wird ein Investor für das Bauvorhaben gesucht.

In der Langgasse werden die Sanierungsarbeiten weiter vorangehen mit der Erneuerung der Abwasserkanäle und der Wasserversorgung. Danach erfolgt die die Neugestaltung der Straßenführung und der Gehwege. Das Dorfgemeinschaftshaus in Edelbeuren wird trotz geringerer Zuschüsse gebaut. Durch Eigenleistungen der Feuerwehr und Bürger können die Baukosten von 770 000 Euro auf rund 570 000 Euro reduziert werden. Die bewilligten Zuschüsse betragen 230 000 Euro, somit sind von der Gemeinde 340 000 Euro zu finanzieren. Der Baubeginn wird nach dem Vatertagsfest sein.

Für den Gemeindebauhof wurde inzwischen ein Grundstück an der Keplerstraße erworben. Die Planungen dafür werden dieses Jahr noch angegangen. Der Sanierungsarbeiten am Reichenbachweiher sind abgeschlossen. Der Weiher kann wieder als Bade- und Angelsee benutzt werden. Zum Ablassen des Weihers ist ein Absetzbecken erforderlich, das östlich des bestehenden Damms von der Gemeinde errichtet werden muss. Die Kosten dafür betragen 160 000 Euro. Im Gegenzug erhält die Gemeinde pro investiertem Euro vier Ökopunkte gutgeschrieben. Die Abwasserleitungen von Erolzheim zum Gruppenklärwerk in Heimertingen sind verlegt. Die Pumpwerke in Erolzheim und Kirchdorf sollen bis Jahresende fertiggestellt sein, danach kann der Betrieb aufgenommen werden.

Der ehemalige Abfallwirtschaftsbetrieb in der Keplerstraße kann nun verkauft werden, informierte Ackermann. Die Gemeinde betreibt in dieser Angelegenheit seit 2012 ein Zwangsversteigerungsverfahren. Inzwischen liegt eine gerichtliche Klärung vor, die der Gemeinde erlaubt, über einen beauftragten Zwangsverwalter das Gelände zu räumen. Dies ist in den vergangenen Wochen erfolgt. In Kürze soll ein Versteigerungstermin anberaumt werden. Zu diesem Thema stellte Alois Veit eine Bürgerfrage, die einzige an diesem Abend: Er wollte wissen, wie es wegen möglicher Altlasten aussieht. Ackermann teilte mit, dass das Grundstück für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen ist. Beim Kauf gelte der Grundsatz: Gekauft wie gesehen.

Neubau des Gemeindebauhofs

Als weitere Projekte für die kommenden Jahre nannte Ackermann den Neubau des Gemeindebauhofs, die Sanierung des Rathauses und des Schrannengebäudes. Das Hallenbad und das alte Realschulgebäude müssten renoviert werden. „Wir wollen auch eine naturnahe Bestattungsform beim Friedhof ermöglichen“, so Ackermann, dazu gäbe es schon Entwürfe. Ein Kreisverkehr beim Feuerwehrhaus und ein weiteres Baugebiet in Erolzheim sind im Moment noch Visionen, sollen aber umgesetzt werden.