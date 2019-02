Erolzheim feiert Bürgerball am 23. Februar

Der Erolzheimer Bürgerball findet am Samstag, 23. Februar, ab 19.59 Uhr in der Mehrzweckhalle Erolzheim statt. Unter dem Motto „A Motto hand mir koi gscheits em Grend, drom dend oifach a, was ihr wend“ lädt der Kulturausschuss in Zusammenarbeit mit den Erolzheimer Vereinen und Organisationen zum Bürgerball ein. Laut Ankündigung gibt es ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Die „Wodan Revival Band“ spielt zwischen und nach dem Programm. Bei Pop-Rock aus den 1980er-Jahren, Schlagern und aktuellen Charthits kann getanzt und gefeiert werden. Karten sind an der Abendkasse erhältlich, es gibt keinen Kartenvorverkauf. Der Eintritt beträgt sieben Euro. Plätze können nicht reserviert werden. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es auch keine Sitzplatzgarantie gibt. Einlass ist ab 19 Uhr.