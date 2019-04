Erolzheim feiert 13. Musiknacht

Der Kulturausschuss Erolzheim lädt am Dienstag, 30. April, zur 13. Erolzheimer Musiknacht ein. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Auch in diesem Jahr sind zahlreiche Lokalitäten und Musikgruppen an der Mainacht dabei. In der Gaststätte Sand spielt Albert Habres, im Gasthaus Marktschmiede tritt Acoustic Pur auf. Wir4 geben ein Konzert in der Pizzeria Italia, im Sportheim gibt es Musik von Pig-Ass & the Hoodlooms. King Ralf rockt im Bistro Popcorn und im Illerbräu stehen Miri & The Groovy Bones auf der Bühne. Zwischen den einzelnen Auftrittsorten fährt wie gewohnt ein Shuttlebus. Der Eintritt kostet acht Euro.