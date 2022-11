Erolzheim ehrt verdiente Blutspender

Bei den in den vergangenen zwölf Monaten erfolgten Blutspendeaktionen des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg/Hessen haben acht Bürger der Gemeinde Erolzheim eine Blutspende geleistet, für die sie mit der Blutspender-Ehrennadel des Deutschen Roten Kreuzes ausgezeichnet wurden. Als Zeichen des besonderen Dankes und der Anerkennung für ihre Mehrfach-Blutspende haben erhalten:

Walter Schüle die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichkranz für 150 Mal Blutspenden, Martin Stiefenhofer die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichkranz für 125 Mal Blutspenden, Gerhard Föhr und Albert Lacher die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichkranz für 100 Mal Blutspenden, Horst Schieskow und Simone Veit-Wohnhaas die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz für 25 Mal spenden und Thomas Ehrhart und Elvira Padula die Die Blutspender-Ehrennadel in Gold für zehnmaliges Blutspenden.