Erfolgreiches Konzert im Advent des Musikvereins Erolzheim

Am 17. Dezember fand das diesjährige Konzert im Advent des Musikvereins Erolzheim in der vollbesetzten Mehrzweckhalle statt.

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Michael Ehrentreich eröffnete der Spielmanns- und Fanfarenzug unter der Leitung von Anita Deckert und Sandra Landthaler mit dem Stück „Berlin Fanfare“ den Konzertabend. Es folgten die Stücke „Sunnyboy“ und „Feliz Navidad – Latin Christmas Rock“.

Anschließend übernahm die Jugendkapelle Dettingen – Erolzheim – Kirchberg unter der Leitung von Julia Hölzle das Programm. Sie gaben die Stücke „Return of the Vikings“ und „Coldplay Classics“ zum Besten. Mit der Zugabe „Skyfall“ verabschiedete sich die Juka von den Zuhörern.

Vor der Pause wurden die beiden verdienten Mitglieder Hartmut Konz und Eugen Maier aufgrund ihrer langjährigen aktiven Tätigkeit und für die vielfältigen, ehrenamtlichen Tätigkeiten vom 1. Vorsitzenden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Der zweite Teil des Konzertabends wurde mit dem Gemeinschaftsstück „Fehrbelliner Reitermarsch“ des Spielmanns- und Fanfarenzugs und der Musikkapelle eröffnet. Anschließend gab die Musikkapelle, erstmals unter der Leitung des neuen Dirigenten Oliver Doneck, ihre Stücke „Dawn of a New Day“, „Schmelzende Riesen“, „The Sun Will Rise Again“ und „A Scottish Portait“ zum Besten. Mit den Zugaben „Elisabeth Serenade“ und „Jesus Joy of Man’s Desiring“ beschloss die Musikkapelle den diesjährigen Konzertabend. Nach Ende des Konzerts wurden alle Gäste zum gemütlichen Beisammensein in der Mehrzweckhalle eingeladen.