Der Gesprächskreis pflegende Angehörige Illertal trifft sich am Mittwoch, 11. März, von 14 bis 16 Uhr im katholischen Gemeindehaus Erolzheim. Der Nachmittag steht unter dem Motto „Entrümpeln für Haus und Seele“. Immer neue Besitztümer würden Platz in unserem Zuhause finden, doch trenne man sich selten von dem, was überflüssig geworden sei, heißt es in der Ankündigung. Man wünsche sich zwar Ordnung in Haus und Wohnung, um mehr Platz und Luft zum Atmen zu haben, aber man schaffe es nicht, sich vom Ballast zu befreien. Eine aufgeräumte Wohnung könne sich auch positiv auf die Seele und das Gemüt auswirken. Aber wie und wo anfangen? Hauswirtschaftsmeisterin Monika Riedmüller möchte an diesem Nachmittag allen bisher „Gescheiterten“ Mut machen und Strategien aufzeigen, wie „Entrümpeln für Haus und Seele“ gelingen kann. Eingeladen zum Treffen sind alle, die zu Hause ein Familienmitglied pflegen oder betreuen beziehungsweise gepflegt haben und auch sonstige Interessierte. Weitere Informationen gibt es bei den Fachdiensten Hilfen im Alter von Diakonie und Caritas, Telefon 0174/5836736.