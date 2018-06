Elternkurs in Erolzheim

Das Kreisjugendamt bietet ab 30. September in Erolzheim einen kostenlosen Kurs für Familien an. An drei Abenden – 30. September, 7. und 10. Oktober, 18 bis 21 Uhr – geht es um „Veränderungen im Leben mit Kindern“. Erklärt wird, wie Eltern ihre Kinder hin zu einem eigenverantwortlichen und selbstständigen Leben unterstützen. Es geht um Zutrauen, Vertrauen, Sicherheit, Stabilität und Loslassen. In einem Vortrag, in Übungen und im Gesprächskreis werden Lösungen gesucht. Auch Fragen der Teilnehmer werden aufgegriffen. Angeboten werden auf Wunsch auch bis zu fünf persönliche Gespräche für Teilnehmer im Anschluss an den Kurs.

Der Kurs ist in Gruppen mit drei bis acht Teilnehmern oder Paaren in der Systemischen Familienschule, Am Markt 11, in Erolzheim. Das Angebot wird vom Landesprogramm „Stärke“ gefördert. Weitere Informationen und Anmeldung bei Kursleiterin Elke Pütz-Donauer, Telefon 07351/52-6775.