Einbrecher sind am Dienstag drei Mal im Landkreis Biberach aktiv gewesen. Beute machten sie jedoch lediglich in Erolzheim, während sie in Rot an der Rot und Achstetten mit leeren Händen abziehen mussten.

In der Michael-Jung-Straße in Erolzheim wuchteten die Täter auf der Gebäuderückseite eine Terrassentür auf und durchwühlten Erdgeschoss und Obergeschoss. Die Tat wurde am Nachmittag oder Abend verübt.

In Rot an der Rot scheiterten die Einbrecher zunächst an der gut gesicherten Terrassentür. Auch ein Wohnzimmerfenster bekamen sie nicht auf. Die Täter nahmen anschließend einen Gartengrill als Kletterhilfe und brachen ein Fenster im Obergeschoss auf. Der Zeitverzug oder andere Umstände hielten sie dann vor der weiteren Tatausführung ab. Der Einbruchsversuch erfolgte in der Zeit zwischen 8.30 und 18.15 Uhr in der HAP-Grieshaber-Straße.

In der Zeit zwischen 14 Uhr und Mitternacht schlugen die Täter in Achstetten zu. Sie nutzten dabei ein gekipptes Schlafzimmerfenster als willkommene Arbeitserleichterung. Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Möbel, nahmen offenbar jedoch nichts mit.

Die Polizei sucht Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen und rät zu erhöhter Aufmerksamkeit. Wer etwas verdächtiges beobachtet, möge den Notruf 110 wählen. Folgende Beobachtungen könnten auf eine Straftat hinweisen: Autos mit unbekannten Personen fahren mehrmals langsam durchs Wohngebiet – vielleicht suchen Täter ein lohnendes Objekt. Unbekannte steigen ohne ersichtlichen Grund außerhalb von Ortschaften aus Fahrzeugen aus oder ein – vielleicht wollen sie sich zu Fuß einem Einbruchsobjekt nähern oder kommen von einem Einbruch. Fremde läuten an der Tür, schauen sich auf dem eigenen Grundstück oder auf Nachbargrundstücken um – vielleicht wollen sie feststellen, ob jemand zu Hause ist. Fensterscheiben klirren, Holz splittert – vielleicht sind es Einbruchgeräusche.