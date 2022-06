Einbrecher machen Beute

Über das Pfingstwochenende waren unbekannte Einbrecher in Erolzheim unterwegs. Das teilt die Polizei nun mit. Die Taten ereigneten sich in der Lindenstraße und Nelkenstraße. In der Lindenstraße stand ein Renault. Unbekannte schlugen eine hintere Scheibe ein und öffneten die Hecktür. In dem Fahrzeug befanden sich mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge. Diese nahmen die Unbekannten mit. In der Nelkenstraße brachen Unbekannte einen Baucontainer auf. Dort befanden sich ebenfalls Werkzeuge, die nun fehlen. Die Polizei sicherte die Spuren. Der Polizeiposten Ochsenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Beamten sind telefonisch erreichbar unter 07352 / 20 20 50.