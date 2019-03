Drei Mitglieder für 40 Jahre Treue zu den Gartenfreunden geehrt

Bei der Hauptversammlung der Gartenfreunde Erolzheim im Katholischen Gemeindehaus sind Josef Brugger, Stefan Fischer und Rita Hörmann für 40-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt worden. Herbert Bürk wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Der Vorsitzende Hubert Gaißmaier eröffnete die Versammlung mit dem Totengedenken an die im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder Maria Kienle, Werner Speth, Edith Spehr, Werner Spilz, Anton Weizenegger und Erwin Wirth. In seinem anschließenden Rechenschaftsbericht ließ er das Vereinsjahr in gewohnt unterhaltsamer Weise Revue passieren. Gaißmaier skizzierte die vielfältigen Vereinsaktivitäten wie zahlreiche Pflegemaßnahmen, Bastelabende, Altpapiersammlungen und Sammelbestellungen.

Kassiererin Barbara Veit konnte einen erfreulichen Kassenbericht und gute Mitgliederzahlen vermelden. Anschließend beantragte Bürgermeister Jochen Ackermann die von den Revisoren vorgeschlagene Entlastung des Vorstands bei der Mitgliederversammlung. Sie erfolgte einstimmig. Er überbrachte ein Grußwort der Gemeinde und bedankte sich beim Verein für die Teilnahme an der Gemeindeputzete, die Pflege der Verkehrsinseln und die Renovierung eines alten Feldkreuzes.

Ehrhard Koch scheidet aus

Bei den Wahlen wurden Robert Fischer und Anton Blank in ihren Ämtern als stellvertretender Vorsitzender beziehungsweise als Schriftführer ebenso bestätigt wie die Vereinsräte Yvonne Götzeler, Gisela Högerle, Rita Hörmann, Karl Soherr und Joachim Veit. Der Vorsitzende würdigte die Verdienste des ausgeschiedenen Vereinsrats Ehrhard Koch, der dem Vereinsrat mehr als zwei Jahrzehnte angehört und dem Verein in vorbildlicher Weise gedient habe.

Abgerundet wurde die Hauptversammlung durch die Allgäuer Mundartdichterin Johanna Hofbauer.