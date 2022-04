Der Musikverein Erolzheim unterstützt die regionale Flüchtlingshilfe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Blasmusikverband Baden-Württemberg hatte die Vereine im Land aufgerufen, am 25. März mit Spendenaktionen die Flüchtlingshilfe zu unterstützen. Die Ausrichtung eines Benefizkonzertes an diesem Tag war wegen des Neustarts Probebetrieb und aufgrund der bereits geladenen Mitgliederversammlung nicht möglich. Deshalb hatte sich die Vorstandschaft entschlossen in der Mitgliederversammlung einen Spendenaufruf zu tätigen. Diesem Aufruf sind viele Mitglieder gefolgt und so kam eine stolze Summe von 600 Euro zusammen.

Der Vorstandschaft war es zu dem wichtig, dass diese Spendengelder in der Region eingesetzt werden. Da sich die Christliche Gemeinde Erolzheim mit großem ehrenamtlichem Engagement für die Flüchtlingshilfe einsetzt und dringend Unterstützung benötigt, wurde das Spendengeld vom 1. Vorstand Michael Ehrentreich gemeinsam mit den Abteilungsleitern Musikkapelle Simon Harder und Spielmanns-und Fanfarenzug Philip Högerle an den Hauptorganisator Josef Müller von der Christlichen Gemeinde Erolzheim übergeben. Herr Müller bedankte sich herzlich für diese soziale Geste und konnte Einblicke aus erster Hand in die Notlage der ukrainischen Flüchtlinge geben. Die Vertreter des Musikvereins bedanken sich auf diesem Wege auch nochmals recht herzlichen bei ihren Mitgliedern für die großartige Beteiligung an der spontanen Spendenaktion.