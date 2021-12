Dank Spende wird Anouk zur Schulhündin ausgebildet

Fördergelder in Höhe von 63 546 Euro hat die Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal bei der VR-Förderaktion 2021 an Vereine und Institutionen in der Region vergeben. Die offizielle Spendenübergabe erfolgt pandemiebedingt mit dem Hauptpreisträgern im Rahmen von drei kleinen Veranstaltungen. Die erste fand in Erolzheim statt – mit diesen Hauptpreisträgern.

„Insgesamt haben sich 101 Vereine und Institutionen um einen Anteil am Fördertopf in Höhe von 60 000 Euro beworben“, berichtete der Vorstandsvorsitzende Dieter Ulrich. Die eingereichten Projekte besitzen ein Gesamtvolumen von insgesamt 152 000 Euro, die Investitionssumme liegt bei mehr als zwei Millionen Euro.

Los ging es am 11. November mit dem SMS-Voting für den Teil-Fördertopf von 25 000 Euro. Hier galt wie im vergangenen Jahr eine Kategorisierung in kleinere und größere Institutionen, um die Chancengleichheit zu bewahren. Bis zum 15. November konnten Stimmen gesammelt werden. 76 Gruppen nahmen beim SMS-Voting teil. Pro Handynummer konnte per SMS nur eine Stimme abgegeben werden.

7380 gültige Votes wurden während der Laufzeit abgegeben und dabei 17 Gewinner ermittelt, von denen 15 die Höchstfördersumme von 1500 Euro erhalten. Drei Gewinner konnten nun in Erolzheim ihre Spendensumme in Empfang nehmen.

Der Kindergarten in Kirchdorf bekam mit insgesamt 173 Votes eine Spendensumme von 1339 Euro. „Wir werden uns von dem zugesagten Geld einen Transportwagen für die Kleinsten kaufen“, berichtete Erzieherin Sabine Zell. Die Freude in der Illertalschule Bonlanden war ebenfalls groß. Die Schule erhielt zusätzlich zu der Spendensumme von 1500 Euro nochmals 500 Euro aus dem Jury-Voting, bei dem es um die Vergabe von 30 000 Euro ging. Felix Ballenberger, Lehrer an der Illertalschule, bedankte sich zusammen mit seinem Hund Anouk für den Spendenscheck. „Anouk wird mit dieser Fördersumme eine Ausbildung zum Therapie- und Schulhund bekommen und damit in der Schule den Kindern und Jugendlichen Ängste nehmen“, sagte er. Der Sportverein Erlenmoos erhielt 2000 Euro für die Anschaffung eines Ballfangzauns. Gerhard Demmel vom Vorstand des Vereins lobte die Aktion. „Insbesondere in dieser schwierigen Zeit müssen wir auch darauf achten, dass unsere Sportanlagen in Schuss bleiben“, hob er hervor.

Die nächsten beiden Übergabeveranstaltungen finden in Burgrieden und Schwendi statt. Beim letzten VR-Förderevent in Schwendi wird auch die Verlosung unter allen Absagen durchgeführt. Dort können alle Vereine, die keine Zusage erhalten haben, auf viermal 500 Euro hoffen.

Die VR Bank Stiftung schrieb in diesem Jahr als Sonderpreis 15 Nistkästen mit Wlan-Kamera für Kindergärten in der Region aus. „Wir haben insgesamt 19 Bewerbungen erhalten. Der Vorstand der VR Bank Stiftung hat daher beschlossen, die Gesamtanzahl zu erhöhen“ berichtete Marion Fakler, stellvertretende Vorsitzende der VR Bank Stiftung. Die begünstigten Einrichtungen werden in den nächsten Tagen benachrichtigt, die Auslieferung der Vogelhäuschen erfolgt im Frühjahr 2022.