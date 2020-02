Countdown zur M35-DM in Erolzheim läuft

In gut zwei Monaten steigt am 4. und 5. April die deutsche Faustball-Meisterschaft der Männer 35 in der Erolzheimer Sporthalle. Nach monatelanger Planung gehen die Vorbereitungen beim Ausrichter SV Erolzheim jetzt in die heiße Endphase. Der Ticketvorverkauf startet am 2. März.

Unter der Schirmherrschaft des Bundestagsabgeordneten Josef Rief (CDU) und von Jochen Ackermann, dem Bürgermeister der Gemeinde Erolzheim, treten die besten zehn Mannschaften aus Deutschland in der Altersklasse der Männer 35 gegeneinander an. Viele ehemalige National- und Bundesligaspieler werden dann in Erolzheim erwartet sowie auch der eine oder andere Welt- oder Europameister.

Für die ebenfalls qualifizierten Erolzheimer Faustballer ist die Heim-DM ein Höhepunkt in ihrer Karriere. „Wir freuen uns wirklich riesig, vor heimischem Publikum spielen zu dürfen. Es ist auch toll zu sehen, welchen Aufwand das Organisationskomitee bereits betrieben hat, um hierfür einen würdigen Rahmen anzubieten“, so Erolzheims Hauptangreifer Alexander Wirth. Der SVE organisiert erstmals eine so große Meisterschaft in der mehr als 50-jährigen Abteilungsgeschichte.