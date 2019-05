Das Vokalensemble Red Mäps tritt am Samstag, 18. Mai, in der Erolzheimer Mehrzweckhalle unter dem Motto „Klangwelten – Chor trifft Marimba“ auf. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Der Chor Red Mäps steht unter der Leitung von Joachim Hayd, die Marimba spielt Joseph Hayd. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von zehn Euro im Erolzheimer Rathaus. An der Abendkasse kostet der Eintritt zwölf Euro.