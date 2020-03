Der CDU-Bezirksverband Württemberg-Hohenzollern hat am Donnerstag entschieden, die für kommendes Wochenende angesetzten landkreisübergreifenden Nominierungen der Kandidaten für die Landtagswahl 2021 für die Wahlkreise 68 (Wangen-Illertal) und 63 (Balingen) aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus abzusagen. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die Nominierungsversammlung für den Wahlkreis Wangen-Illertal war am Samstag in Bad Wurzach geplant. „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, da das Ansteckungsrisiko sehr gering ist und wir auch nicht zur allgemeinen Verunsicherung beitragen möchten“, wird der CDU-Bezirksvorsitzende Thomas Bareiß MdB zitiert. Trotzdem wolle man verantwortungsvoll mit der Situation umgehen, alle Risiken ausschließen und vor allem sicherstellen, dass es eine reibungslose und faire Kandidatennominierung gebe.

Aufgrund der aktuellen Quarantäne-Vorschriften sei davon auszugehen, dass gewisse Risikogruppen an Großveranstaltungen nicht teilnehmen werden und vom Besuch öffentlicher Veranstaltungen absehen. „Da Nominierungen aber allen Mitgliedern offenstehen müssen, halten wir zum jetzigen Zeitpunkt eine ordentliche Mitgliederbeteiligung für nicht ausreichend gegeben“, so Bareiß weiter. „Um allen Mitgliedern gleichermaßen die Möglichkeit zu geben, an unseren Nominierungen teilzunehmen, werden wir die Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.“