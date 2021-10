Brand in einer Garage in Erolzheim

Am Dienstag ist in einer Garage in Erolzheim ein Feuer entfacht. Ein Zeuge entdeckte gegen 9.45 Uhr in der Bogenstraße Rauch aus einer Garage und informierte die Feuerwehr. Diese rückte an und löschte die mittlerweile in Brand stehende Garage. Durch das Feuer wurde auch ein vor der Garage stehendes Auto beschädigt. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

Auch eine Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.