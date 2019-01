Borkenkäfer-Folgen immer noch spürbar

Die Borkenkäfer haben im vergangenen Jahr in den Wäldern im Landkreis Biberach erheblichen Schaden angerichtet. Bei einer Informationsveranstaltung für Waldbesitzer im Gasthof Hirsch in Edelbeuren gaben Mitarbeiter des Kreisforstamtes Waldbesitzern Tipps, wie die Folgen des Borkenkäferbefalls am besten bewältigt werden können.

Hubert Moosmayer, Leiter der Betriebsstelle Ochsenhausen des Kreisforstamtes Biberach, erläuterte, was zu der Borkenkäferkalamität in den Wäldern rund um Erolzheim geführt hat. „Alle Fachleute, auch die Förster, die hier schon seit vielen Jahren Dienst tun, waren von der Vehemenz und der Geschwindigkeit, mit der sich die Käfer ausgebreitet haben, völlig überrascht. Wir wurden geradezu überrannt.“ Begünstigt wurden die Käfer vor allem durch die trockene warme Witterung im vergangenen Frühjahr, Sommer und Herbst.

Sonja Wagner, zuständige Forstrevierleiterin in Erolzheim, gab zahlreiche Tipps und Ratschläge, wie Folgeschäden vermieden werden können und welche Maßnahmen in den Wäldern ergriffen werden müssen. Insbesondere die Hinweise, welche Baumarten zur Wiederaufforstung empfohlen werden, wurden von den Zuhörern laut Pressemitteilung des Landratsamts interessiert aufgegriffen. Die Revierleiterin bot den Waldbesitzern an, auch konkret im Einzelfall zu beraten.

„Stämme müssen aus dem Wald“

Ein weiteres Thema des Abends waren die großen Holzmengen, die durch den Borkenkäferbefall angefallen sind: „Es stehen noch etliche vom Käfer befallene Bäume, die dringend jetzt eingeschlagen werden müssen“, so Helen Holland, beim Kreisforstamt verantwortlich für den Holzverkauf. Dabei müsse dringend vermieden werden, dass die in den Bäumen überwinternden Borkenkäfer in diesem Jahr wieder Schäden anrichten. „Die Stämme müssen aus dem Wald, bevor die unter der Rinde sitzenden Käfer wieder ausfliegen, das heißt bis spätestens Mitte März“, so Helen Holland.

Allerdings seien die Sägewerke derzeit mit Holz übersättigt, da deutschlandweit große Mengen an Sturm- und Käferholz angeboten werden. „Wir werden uns bemühen, das für Sie Bestmögliche zu erreichen.“