Blutspendetermin in Erolzheim

Ein Blutspendetermin des DRK ist am Freitag, 29. Januar, von 14 bis 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Erolzheim. „Blutspendetermine beim Deutschen Roten Kreuz werden unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt und sind daher von den Ausgangsbeschränkungen ausgenommen“, teilt das DRK mit.

Um in den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung statt. Spender werden gebeten, nur zur Blutspende zu kommen, wenn sie sich gesund und fit fühlen.