Blutspendetermin in Erolzheim

Die nächste Möglichkeit, Blut zu spenden, ist am Freitag, 31. Januar, von 14.30 bis 19.30 Uhr in Erolzheim in der Mehrzweckhalle, Schlossstraße 16. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes verlost unter allen Spendern in Baden-Württemberg und Hessen im Aktionszeitraum von 6. Januar bis 2. Februar insgesamt zehn Fitness-Uhren. Jede Blutspende ist gleichzeitig ein kleiner Gesundheitscheck. Bei jeder Spende kontrolliert der DRK-Blutspendedienst Puls und Blutdruck und misst den roten Blutfarbstoff (Hämoglobinwert). Im Labor werden die Blutspenden auf Krankheitserreger wie HIV, Hepatitis B und C untersucht. Blut spenden können Menschen zwischen 18 und 72, Erstspender dürfen höchstens 64 Jahre alt sein. Vor der Blutentnahme erfolgt eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender laut DRK etwa eine Stunde Zeit einplanen und zur Blutspende den Personalausweis mitbringen.