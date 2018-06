Blutspendetermin in Erolzheim

Von Wolfgang Lutz

„So mancher wird es kaum glauben können – die ,Ertinger Spitzbuaba' haben tatsächlich beschlossen, nach über 15 Jahren mit Musik und Show Schluss zu machen.“ So stand es am 28. Oktober 2006 in der Schwäbischen Zeitung. Der Grund damals für die mit einem Abschiedsfest beendete Karriere der etwa 20 Mann starken Truppe: In die Jahre gekommen, Familie, berufliche Gründe. Und heute? Anscheinend hat sich daran nichts geändert, aber pünktlich zum Kreismusikfest in Ertingen schlagen sie wieder zu.