Blutspende ist am Freitag in Erolzheim

Der DRK-Blutspendedienst veranstaltet am Freitag, 1. Juni, von 14.30 bis 19.30 Uhr eine Blutspendeaktion in der Mehrzweckhalle in Erolzheim. Als Dankeschön erhalten nach DRK-Angeben alle Spender eine Powerbank, solange der Vorrat reicht.

Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Alternative Blutspendetermine gibt es unter Telefon 0800/1194911 und im Internet unter www.blutspende.de.