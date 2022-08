Blasmusik, Showtanz und gute Stimmung

Der Musikverein Erolzheim hat Anfang August wieder zum Erolzheimer Heimatfest eingeladen. Nach zwei Jahren Corona-Pause waren die Vorbereitungen, aber auch die Vorfreude enorm und wurden letztendlich durch die zahlreichen Besucher und die ausgelassene Stimmung belohnt. Das berichtet der Verein in einer Mitteilung.

Los ging es am Freitag mit der 31. Auflage des Showtanzwettbewerbs Erolzheim. In zwei Showblocks gaben die teilnehmenden Showtanzgruppen ihr Bestes, um sowohl das Publikum als auch eine fachkundige Jury aus Tanzlehrern zu überzeugen. Die Kostüme und Mottos der dargebotenen Tänze reichten von Grundschulkindern über Schachfiguren bis hin zu schwarzen Spinnen. Die Showtanzgruppe LaVie aus Baltringen hatte Jury und Publikum gleichermaßen überzeugt und sicherte sich in beiden Kategorien den ersten Platz (Jurywertung Platz 2 und3: Crazy Girls aus Regglisweiler; Magic Stars aus Ulm. Publikumswertung Platz 2 und 3: Sold Out aus Dettingen, Upreds aus Oberroth).

Der Heimatabend am Samstag wurde durch einen festlichen Einzug des Spielmanns- und Fanfarenzuges und der Musikkapelle aus Erolzheim eingeleitet. Anschließend bot die Musikkapelle den Festgästen einen stimmungsvollen Blasmusikabend. Die Cheerleader Gruppen des Musikvereins präsentierten in den Spielpausen ihre originellen Tänze und entführten ihre Zuschauer als Höhepunkt des Abends mit einem spektakulären Tanz ins Weltall.

Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin. Der Kirchenchor sang die Messe in Es-Dur von Ignaz Reimann für Chor und Bläserquartett sowie das „Panis angelicus“ von C. Frank. Im Anschluss begleitete der Spielmanns- und Fanfarenzug die Festgäste in Richtung des Festzeltes. Dort spielte der Musikverein Lyra Mietingen zum Frühschoppen und Mittagessen auf.

Der Nachmittag stand ganz im Namen des Musiknachwuchses. Das Jugendvororchester und die Jugendkapelle Dettingen/Erolzheim/Kirchberg unterhielten die Gäste. Die Cheerleader Gruppen Sunflowers und Silverstars zeigten ebenso ihre einfallsreichen Tänze. Außerdem konnten sich interessierte Jungen und Mädchen an einem Infostand über die Jugendausbildung des Musikvereins Erolzheim erkundigen.

Den Abschluss eines gelungenen Wochenendes bildete am Sonntagabend der Auftritt der Band Notausgang. Zur Dirndl- und Lederhosenparty spielten sie Hits aus ihrer aktuellen Rock’n’Blow Tour und hielten die Partygäste damit den ganzen Abend auf den Bänken.