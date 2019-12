Berauschter Autofahrer ohne Führerschein

Ein Polizeihubschrauber ist am Dienstagabend langsam über der Ravensburger Südstadt geflogen und minutenlang an einzelnen Stellen in der Luft stehen geblieben. Anlass war die Suche einer vermissten Frau, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage mitteilte.

Die Suche war demnach erfolgreich: Die Patientin des Zentrums für Psychiatrie in Weißenau wurde lebend gefunden. Die örtliche Polizei hatte für die Suche die Einsatzkräfte mit Hubschrauber vom Polizeipräsidium Einsatz angefordert, das seinen Hauptsitz in Göppingen hat.