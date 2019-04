Bekifft und betrunken: Polizei zieht zwei auffällige Autofahrer aus dem Verkehr

Die Polizei hat am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag zwei Autofahrer in der Region erwischt, die entweder bekifft oder betrunken waren.

So kontrollierten die Beamten gegen 17.15 Uhr einen 35-jährigen Autofahrer, der in der Schloßstraße in Erolzheim unterwegs war. Hierbei hatten sie den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen steht.

Ein Test bestätigte das, weshalb der Mann in einem Krankenhaus Blut abgeben musste. Zudem fanden die Beamten bei dem Mann eine geringe Menge Marihuana, wie das Polizeipräsidium Ulm schreibt. Der 35-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Ein 55-jähriger Autofahrer geriet um 0.45 Uhr in der Hirschbergstraße in Biberach in eine Polizeikontrolle. Weil die Beamten Alkohol rochen, machten sie einen Test. Dieser offenbarte: Der Mann hatte zu viel Alkohol getrunken.

Auch er musste in eine Klinik, damit ihm ein Arzt Blut abnehmen konnte. Die Polizei stellte den Führerschein sicher. Auch er sieht nun einer Anzeige entgegen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Wer unter Alkohol- und Drogeneinfluss fährt, beeinträchtige die Sicherheit des Straßenverkehrs.