Autofahrer missachten Durchfahrtsverbot

Auf der derzeit wegen Sanierungsarbeiten gesperrten Landesstraße zwischen Erolzheim und Kirchberg haben sich am Mittwochabend in kurzer Folge zwei Unfälle ereignet.

Nach Polizeiangaben war ein 43-jähriger Autofahrer gegen 20.15 Uhr in den gesperrten Abschnitt gefahren. Wegen überhöhter Geschwindigkeit erkannte er ein auf der Fahrbahn liegendes Hindernis nicht und fuhr ungebremst in größere Asphaltreste. Der Fahrer blieb unverletzt, doch der 54-jährige Beifahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Klinikum Memmingen eingeliefert. Das Fahrzeug älteren Baujahrs wurde total beschädigt.

Kurz darauf ereignete sich auf dieser Strecke ein weiterer Unfall und auch in diesem Fall kam die Nichtbeachtung eines Verkehrsschilds einem Autofahrer teuer zu stehen. Der 63-Jährige hatte von Erolzheim nach Kirchberg fahren wollen und nahm ebenfalls die gesperrte Landstraße. Auf halber Strecke sah der 63-Jährige einen Kieshaufen zu spät, sein Wagen geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.