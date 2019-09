Autofahrer übersieht Radfahrerin und verletzt sie schwer

Eine Radfahrerin ist am Montag in Erolzheim von einem Autofahrer übersehen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 85-jährige Fahrradfahrerin gegen 19 Uhr in der Langgasse. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem BMW in der Daimlerstraße. An der Einmündung bog er nach links in die Langgasse und übersah die 85-Jährige. Die Radlerin hatte Vorfahrt. Die Frau stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass Missachten der Vorfahrt, zu schnelles Fahren und Fehler beim Überholen Unfallursachen sind, die auf Eile zurückzuführen sind. Doch Eile sei im Straßenverkehr fehl am Platz, sagt die Polizei und mahnt die Autofahrer, sich die Zeit zu nehmen und lieber eine Minute länger unterwegs zu sein, als jemand anderen oder sich selbst zu verletzen und damit sein Leben lang zu zeichnen.