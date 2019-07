Auto überschlägt sich - Fahrer schwerverletzt

Ein 33-jähriger Autofahrer ist am vergangenen Freitag, 26. Juli, zwischen Erolzheim und Bechtenrot von der Straße abgekommen. Der Wagen geriet ins Schleudern und hat sich überschlagen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrer schwerverletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 1100 Euro. Das teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Der Fahrer war am Freitag um die Mittagszeit mit einem Opel auf der Landesstraße L299 von Erolzheim nach Bechtenrot unterwegs. Wie die Polizei schildert, geriet der 33-Jährige mit einem Reifen rechts auf das Bankett, lenkte in die Gegenrichtung, wodurch das Auto ins Schleudern kam. Der Wagen wurde in ein Weizenfeld neben der Straße geschleudert und hat sich dort überschlagen. Die Feuerwehr Erolzheim berichtet, dass der Fahrer allein in dem Wagen saß und sich selbst aus dem Auto befreien konnte. Er wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Feuerwehr Erolzheim sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Darüber hinaus kontrollierte sie das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsstoffe. Nach übereinstimmenden Angaben von Polizei und Feuerwehr war kein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt.