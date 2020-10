Ambulanter Pflegedienst unterstützt Pflegebedürftige und Kranke

„Die Nachfrage nach ambulanten Pflegediensten ist hoch“, teilt Andrea Bader, Regionalleitung Ambulant in der Altenhilfe der Zieglerschen, in einer Pressemeldung mit. Aktuell betreibt die Altenhilfe der Zieglerschen an verschiedenen Orten sechs Pflegedienste, mit einer steigenden Tendenz. Ein Standort wurde im Mai 2019 in Erolzheim eröffnet. Gabriele Didovic ist die Leiterin des ambulanten Pflegedienstes der Zieglerschen in Erolzheim. Gemeinsam mit ihrem zehnköpfigen Team sorgt sie dafür, dass kranke und pflegebedürftige Menschen möglichst lange daheim wohnen bleiben können. Wie es in der Mitteilung heißt, ist die 52-Jährige gelernte Krankenschwester, Hauswirtschafterin und Pflegedienstleitung mit einer Zusatzausbildung im Bereich Palliativ-Care. Schon vor ihrem Einstieg bei den Zieglerschen hat sie viele Jahre in einem Pflegedienst gearbeitet, zuerst als Mitarbeiterin und später als Leiterin. „Ich habe eigentlich schon sehr früh – nämlich im Laufe meines freiwilligen sozialen Jahres – gemerkt, dass ich sehr gerne mit Senioren arbeite, die noch in ihrer eigenen Wohnung oder ihrem eigenen Haus leben. Das liegt vermutlich daran, dass das Miteinander mit Senioren in der Regel länger und intensiver ist als das Miteinander mit Patienten im Krankenhaus. Krankenhauspatienten werden meist nach wenigen Tagen oder Wochen entlassen und es ist dadurch nicht möglich, eine tiefere Beziehung aufzubauen“, erklärt Gabriele Didovic ihre Motivation, in der Altenhilfe zu arbeiten. Das Angebotsportfolio des ambulanten Pflegedienstes reicht von der umfassenden Beratung rund um das Thema „Pflege“ über die Unterstützung bei der Körperpflege und Mobilisation bis hin zur Vermittlung anderer Hilfsanbieter. Kunden des Pflegedienstes sind aber nicht nur alte Menschen. „Wir arbeiten auch mit dem Integrationskindergarten in Erolzheim zusammen und unterstützen dort Kinder und ihre Angehörigen, damit ein gutes Miteinander ermöglicht wird“, sagt Gabriele Didovic. Und für pflegebedürftige Menschen, die nicht mehr ambulant versorgt werden können, bietet das Seniorenzentrum der Zieglerschen in Erolzheim, das von Marianne Schneider geleitet wird, Pflegeplätze an.