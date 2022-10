Altkleidersammlung des DRK in mehreren Illertalgemeinden

Die DRK-Bereitschaft Erolzheim sammelt am Samstag, 8. Oktober, in den Illertalgemeinde Berkheim, Erolzheim, Kirchberg, Dettingen und Kirchdorf eine Altkleider. Die Bürger sollten die Altkleidersäcke bis 9 Uhr bei jedem Wetter gut sichtbar an den Straßenrand. Jede Straße wird angefahren. Es können Altkleidersäcke im Eingangsbereich ihres Rathauses abgeholt werden. Wenn möglich sollten die Säcke erst am Sammeltag bereitgestellt werden. Da es bei den vergangenen Sammlungen vermehrt zu Diebstählen kam, sollten solche Vorfälle umgehend der Polizei Ochsenhausen unter Telefon 07352 / 20 20 50 oder unter 0172 / 837 61 78 an das DRK Erolzheim gemeldet werden. Bei Beobachtungen sollte man sich das Kennzeichen notieren. Sammelware ist unter anderem Bekleidung, Unterwäsche, Bett- und Haushaltswäsche, Federbetten, Schuhe, Hüte, Decken, Handtücher, Handtaschen, Gürtel. Es wird mit einem Mercedes der Firma Demmeler in Berkheim, einem Lastwagen der Firma Miller in Kirchberg sowie mit Traktoren gesammelt. Erkennbar sind die Helfer an den roten Einsatzjacken.