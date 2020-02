„Alles rund ums Kind“ in Erolzheim

Die katholische öffentliche Bücherei Erolzheim veranstaltet am Samstag, 7. März, in der Mehrzweckhalle Erolzheim ihren Frühjahrsflohmarkt „Alles rund ums Kind“ für Selbstverkäufer. Der Verkauf findet von 14 bis 16 Uhr statt. Zum Verkauf kommt laut Veranstalter ein buntes Angebot an Kinderkleidung für Frühling und Sommer, Spielzeug und Fahrgeräten. Das Büchereiteam bietet selbstgebackenen Kuchen (auch zum Mitnehmen) an. Die Verkaufstische (1,80 Meter mal 80 Zentimeter) werden gestellt. Die Kosten belaufen sich auf zehn Euro pro Tisch. Einlass für Verkäufer ist ab 12.30 Uhr. Informationen und Anmeldung unter Telefon 07354/8116.