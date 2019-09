Albverein wandert im Fichtelgebirge

Die Ortsgruppe Erolzheim des Schwäbischen Albvereins hat einen Ausflug ins Fichtelgebirge unternommen. Auf dem Programm standen neben Wanderungen eine Reihe von Besichtigunggen.

Die 45 Teilnehmer besichtigten in Bamberg die Altstadt mit dem Dom und wanderten an der Regnitz entlang. In Vierzehnheiligen konnten sie die weltberühmte Basilika, die als künstlerisch gelungenster Sakralbau des deutschen Barock gilt, bestaunen. Über Burgkunstadt und Kulmbach am Main entlang, erreichten sie das Quartier in Bischofsgrün.

Am nächsten Tag wanderte eine Gruppe vom Hotel aus an der Mainquelle vorbei zum Ochsenkopf . Die andere fuhr an den Fichtelsee, umwanderte diesen und fuhr mit der Bergbahn auf den Ochsenkopf, wo beide Gruppen die schöne Aussicht genossen.

Am dritten Tag teilte sich die Gruppe nochmals. Die Wanderfreudigen starteten von Arzberg aus durch das „Gsteinigt“, den Röslaudurchbruch, eines der schönsten Geotope Bayerns. An der Nagelfabrik und am Stollenmundloch vorbei ging es zum Aussichtsturm Waldenfelswarte. Der Rest der Gruppe fuhr über die tschechische Grenze nach Marienbad, um einen Kurbadrundgang zu unternehmen. In der Trinkhalle konnten die gesunden Säuerlings-Wasser probiert werden. Die „Singende Fontäne“ wurde von allen bewundert. Gemeinsam besuchten die Teilnehmer in der Porzellanstadt Selb das Museum, in dem die ehemalige Herstellung des Porzellangeschirrs miterlebt werden konnte.

Auf der Heimreise über die Fränkische Schweiz wurde noch die Burg Greifenstein mit ihrer großen Waffensammlung besichtigt.