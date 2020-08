Abschied nach 69 Jahren im Schuldienst

Nach zusammen 69 Jahren Dienst in der Realschule Erolzheim verlassen zwei Lehrkräfte die Schule, die das Bild dieser Einrichtung nachhaltig geprägt haben: Rita Seitz und Uwe Gurlt sind am letzten Schultag des vergangenen Schuljahres in den Ruhestand verabschiedet worden. Das berichtet die Schulleitung.

Uwe Gurlt, Lehrer für Deutsch und evangelische Religion, wirkte 25 Jahre an der Realschule Erolzheim, insgesamt sammelte er 32 Dienstjahre an. Er startete seine Lehrertätigkeit in Bayern, dort – in München – studierte er in den 80er-Jahren auch. Das Referendariat absolviert er in Oberfranken und Schwaben, und wurde schließlich im Jahr 1995 nach Baden-Württemberg versetzt. Sein Lebensmittelpunkt lag zu dieser Zeit schon im Illertal, schon vor dem Wechsel in den Bereich des Staatlichen Schulamtes Biberach zog Familie Gurlt nach Dettingen.

Wie die Schulleitung schreibt, hört man Uwe Gurlt seine ursprüngliche Herkunft aus Nordrhein-Westfalen bis heute an, kein bisschen Dialekt mischt sich in sein geschliffenes Hochdeutsch. Wer ihm zuhört, mit ihm spricht oder seine Texte liest, weiß, dass Sprache sein Thema ist – insbesondere die Lyrik.

Schulleiter Knaupp erzählte in seiner Verabschiedungsrede davon, wie Gurlt es immer wieder geschafft hat, Kinder und Jugendliche für Sprache zu begeistern und ihnen ein Verständnis dafür zu vermitteln. „Ihre Abschlussklassen wählten in der Prüfung immer überwiegend und erfolgreich das Lyrik-Thema“, führte Knaupp als Beleg für den erfolgreichen Unterricht Gurlts an.

Im Jahr 2006 wurde er zum Beratungslehrer bestellt – und hat seither vielen Schülerinnen und Schülern zur Seite gestanden, sie getestet, Kinder und Eltern beraten und ihnen Orientierung auf dem Weg durch das Schulsystem geboten. Ein Alleinstellungsmerkmal im katholischen Illertal war seine Tätigkeit als evangelischer Religionslehrer, er war bis zum vergangenen Schuljahr lange Jahre der einzige evangelische Religionslehrer im Kollegium der Realschule Erolzheim. Ungefähr 2000 evangelische Schüler der Realschule habe er unterrichtet, erzählt Gurlt. Er möchte sich nun in seinem Ruhestand, auf den er sich mit lachenden Augen freue, der Musik widmen, die während des Schuldienstes zu kurz kam.

Im Jahr 1976 wurde eine junge Frau aus Kißlegg in der jungen und noch kleinen – die Schule hatte zu dieser Zeit 16 Lehrer – Realschule Erolzheim eingestellt, damals gerade 20 Jahre alt. Die vierjährige Ausbildung zu Fachlehrerin absolvierte sie im Fachlehrerseminar in Kirchheim/ Teck, immer mit dem Ziel, wieder im heimatlichen Allgäu oder am Bodensee eingesetzt zu werden.

„Ich musste Erolzheim auf der Landkarte suchen“, erinnert sich Rita Seitz. Aber sie sei sehr gut angekommen und in kurzer Zeit in Erolzheim heimisch geworden. Rita Seitz verlässt nun nach unglaublichen 44 Jahren diese Schule. Sie war Lehrerin für Sport und ein Fach, das im Lauf der Jahrzehnte verschiedene Namen hatte: HTW (Hauswirtschaft und textiles Werken), MUM (Mensch und Umwelt), AES (Alltag, Ernährung und Soziales).

Wie dieses (Haupt-)Fach in der Realschule Erolzheim heute aussieht und wie es unterrichtet wird, daran habe Seitz als jahrzehntelange Fachschaftsleiterin maßgeblich mitgewirkt, berichtet die Schulleitung. Ihre Begeisterung und das Wissen um die konkrete Bedeutung ihrer Fächer prägten unzählige Familien im Illertal nachhaltig. Es seien beispielsweise die in der Schule erlernten Rezepte, die in vielen Haushalten bis heute täglich zum Einsatz kommen, erzählt Rita Seitz bei ihrer Verabschiedung.

Auch das Kollegium der Realschule wurde von ihr nachhaltig geprägt: Die Ausbildung von mindestens einem Dutzend Lehramtsanwärtern begleitete sie in ihrer Dienstzeit, nicht wenige von diesen Lehrkräften gehören heute zum Kollegium der Realschule und führen ihr Werk fort. Auch privat spielte die Schule für sie eine wichtige Rolle: Ihren aus dem Illertal stammenden Mann Leo Seitz lernte sie in der Realschule kennen, er war selbst über 40 Jahre dort als Lehrer tätig. Nun freue sie sich auf den Ruhestand, sagt Rita Seitz.

Familie, Sport und Haushalt werden auch weiterhin die zentrale Rolle in ihrem Leben spielen. Die 44 Dienstjahre an der Realschule Erolzheim können jedoch kaum mehr überboten werden – dieser Rekord steht vermutlich für die Ewigkeit.