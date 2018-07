Abenteuer Antarktis: Die eisige Kälte ist das kleinste Problem

Dieses Abenteuer erlebt nicht jeder: Die ehemalige Schülerin der Erolzheimer Realschule, Rebecca Schlegel, hat zehn Wochen in der Antarktis verbracht. Minus-Temperaturen, nicht duschen, kein Supermarkt in der Nähe – „Man überlebt dort, muss aber auf vieles verzichten“, sagt die 27-Jährige. Einfach aus Spaß ist die junge Frau nicht an den südlichsten Punkt des Erdballs gereist. Sie hatte eine Mission.

In dem Zelt haben nicht mehr als zwei Personen und ein paar Habseligkeiten Platz. Um sie und ihren Dozenten herum ist nichts außer Eis, 24 Stunden lang scheint die Sonne. Der Morgen beginnt mit dem Einschalten der Heizung, damit die Temperaturen im Zelt zumindest etwas über den Gefrierpunkt kommen. Eine Tasse Tee soll von Innen wärmen. Als Frühstück gibt es Müsli, mit möglichst viel Kilokalorien. Ohne Duschen geht es aufs Schneemobil, bis zu zehn Stunden fährt Rebecca Schlegel nach einem festen Muster hin und her. Acht Wochen lang geht das so. Tag für Tag. Sie sagt: „Langweilig ist das nicht. Man muss sich nur mental fit halten.“

Intensive Vorbereitung

Auf ihre Reise in den fünftgrößten Kontinent der Erde hat sich Rebecca Schlegel intensiv vorbereitet. Erste-Hilfe-Kurs, viele Videodokumentationen und Gespräche mit Kollegen sind nur ein Teil des Programms, was ihr eine ungefähre Vorstellung vom Leben in der Antarktis vermitteln soll. Doch tatsächlich dort zu sein, sei nochmal ganz anders gewesen, so Rebecca Schlegel rückblickend. Besonderes Augenmerk legte sie auf die Packliste. Denn wer etwas vergisst, hat Pech gehabt: „Man kann nicht wie bei einer Urlaubsreise etwas einkaufen. Es gibt dort ja keine Zivilisation.“ Ein Smartphone funktioniert dort nicht. Einziger Draht zur Außenwelt ist ein Satellitentelefon. Das Verschicken einer E-Mail mit fünf Zeilen dauert zehn Minuten.

Rebecca Schlegel war nicht allein vor Ort. Ihr Dozent unterstützte sie bei ihrem Abenteuer. (Foto: Privat)

Mit dem Flugzeug geht es zunächst nach Südamerika, von dort aus bringt sie ein Militärflugzeug in das ewige Eis. „Die ersten zehn Tage habe ich in einer britischen Forschungsstation verbracht“, schildert Rebecca Schlegel, die 2007 ihren Abschluss an der Realschule Erolzheim machte und anschließend ihr Abitur an der Gebhard-Müller-Schule in Biberach ablegte. In der Station sei es wie auf einer kleinen Insel. Ein Koch sorgt fürs Essen, bequeme Betten für einen guten Schlaf und ein Kinosaal für die Unterhaltung. Klingt wie ein Luxusurlaub, ist es aber nicht. Frisches Obst und Gemüse gibt es nur, wenn ein Schiff durch die dicken Eisplatten kommt: „Oft passiert das nicht.“

Zehn Tage später steigt sie mit ihrem Dozenten in ein kleines Flugzeug, das sie nach einem Acht-Stunden-Flug irgendwo im Nirgendwo absetzt. Rebecca Schlegel promoviert an der Universität in Swansea (Wales) und beschäftigt sich mit den Eisströmen. Um Daten für ihre Doktorarbeit zu sammeln, ist sie mit ihrem Betreuer in die Tiefen der Antarktis unterwegs. „Seit der achten Klasse begeistert mich das Thema“, sagt sie. Als während des Studiums die Suche nach dem verschollenen Bruder von Reinhold Messner im Himalaja thematisiert wurde, war ihr Interesse vollkommen geweckt: „Dabei wurden die gleichen Methoden angewandt, die ich auch bei meinen Forschungen verwende.“

Im Zelt sorgte eine Heizung dafür, dass die Temperaturen etwas wärmer waren. (Foto: Privat)

Gefahren lauern

Dazu hat sie stundenlang Vermessungen vorgenommen, indem sie mit einem Schneemobil und einem angehängten Radargerät hin- und hergefahren ist. „Klar, nach zwei Wochen hat man alles gesehen. Aber man arbeitet ja auf ein Ziel hin, was einen antreibt“, schildert die 27-Jährige. Einen Lagerkoller habe sie nicht bekommen. Beruhigend sei für sie gewesen, dass ihr Dozent des Öfteren in der Antarktis war. Denn dort lauern auch Gefahren wie Gletscherspalten: „Er hätte mich notfalls herausziehen können, beziehungsweise ich ihn, unter seiner Anleitung.“ Passiert ist beiden nichts.

Gutes Essen ist Mangelware

Vermisst hat sie vor allem eins: gutes Essen. Denn meist ernährten sie sich von tiefgefrorenen, abgelaufenen Fertigprodukten. „Ich hatte so Heißhunger auf eine Stück Wurst. Zufälligerweise ist vier Tage später ein Flugzeug vorbeigekommen, das uns welche vorbeibrachte“, sagt Rebecca Schlegel. Am meisten beeindruckten sie nicht die Tiere wie Pinguine oder Seeelefanten, sondern der Zusammenhalt der Forscher. „An Weihnachten haben uns die Kollegen aus der Forschungsstation angerufen und uns ein Lied gesungen“, sagt die junge Frau. Die Reise wird sie so schnell nicht vergessen, allein schon, weil sie sich zurück in Wales mit den Ergebnissen ihrer Untersuchung auseinandersetzt.