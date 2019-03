77 Einsätze für die Erolzheimer Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Erolzheim hat bei ihrer Hauptversammlung auf das vergangene Jahr zurückgeblickt, in dem 77 Einsätze zu bewältigen waren. Außerdem wurden zahlreiche Kameraden befördert.

Nach der Begrüßung durch Kommandant Michael Guter trug Kassierer Markus Guter den Kassenbericht vor. In den Berichten der Abteilungen berichtete der stellvertretende Kommandant Klaus Klang von 77 Einsätzen des vergangenen Jahres. Aber auch die Aus- und Fortbildung mit einer Vielzahl an Übungen wurde angeschnitten. Hervorzuheben ist laut Klang die erneute erfolgreiche Teilnahme am Leistungsabzeichen, bei dem die Feuerwehr Erolzheim in allen drei Stufen mit insgesamt fünf Gruppen vertreten war. Auch die Kameradschaftspflege sowie die Öffentlichkeitsarbeit seien nicht zu kurz gekommen. Dies ging von der Bewirtung des Narrensprungs über ein Kinderferienprogramm bis hin zum Familiennachmittag.

Abteilungskommandant Bernd Fischer konnte neben vier Einsätzen über viele weitere Tätigkeiten des Jahres 2018 berichten. Wobei die Planungsarbeiten sowie die Eigenleistungen beim Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Edelbeuren mit integriertem Feuerwehrhaus hier eindeutig im Vordergrund gestanden seien. Die Baumaßnahmen werden Mitte dieses Jahres fertiggestellt, wobei die Abteilung Edelbeuren hier nicht nur in ein neues Heim zieht, sondern auch gleich ein neues Fahrzeug mit ihr Eigen nennen kann.

Der Leiter der Ehrenabteilung berichtete über diverse Aktivitäten wie die Besichtigung der Firma Deutz sowie der Landeswasserversorgung in Langenau. Hervorzuheben sei hier die tolle Kameradschaftspflege. Aber auch die Jugendfeuerwehr unter Jugendwart Alexander Kattner konnte auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken. Höhepunkt war das Zeltlager in Bosco Gurin (Schweiz). Beim Kreissportpokal der Jugendfeuerwehren wurde der erste Platz geholt.

Anschließenden folgten Beförderungen (siehe Textende), die durch die Kommandanten sowie Bürgermeister Jochen Ackermann übernommen wurden. Ackermann nutzte die Gelegenheit und bedankte sich für die geleisteten Dienste sowie die stets gute Zusammenarbeit. In Form eines Weinpräsents bedankte er sich im Namen der Gemeinde bei Alfred Veit für seine 25-jährige Tätigkeit als Funkenmeister, der diese mit Herzblut jedes Jahr von neuem übernehme. Anschließend konnte Thomas Zielmann, der in seiner Funktion als Kreisjugendfeuerwehrwart vor Ort war, eine Ehrung übernehmen. Andreas Forstenhäusler wurde aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Jugendwart mit der Ehrennadel in Silber der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg ausgezeichnet.