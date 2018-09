500 Liter Diesel abgezapft

In Erolzheim haben Unbekannte am Wochenende an mehreren Fahrzeugen die Kraftstofftanks geleert.

Die Diebe schlichen sich laut Polizeibericht in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen auf ein umzäuntes Grundstück in der Keplerstraße. Sie machten sich mit Schläuchen an drei Lastwagen und einem Radlader zu schaffen und stahlen rund 500 Liter Diesel.

Der Polizeiposten Ochsenhausen (Telefon 07352/202050) ermittelt und sucht Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen.