Zukunftsprojekte in Erlenmoos kommen voran

Anbau für den Kindergarten, schnelleres Internet, Straßenprojekte, neues Bauland und das Gasthaus Ochsen (siehe Zweittext) – den Erlenmooser Gemeinderat und Bürgermeisterin Alexandra Scherer treiben derzeit viele Themen um. Mit 6,8 Millionen Euro fällt der diesjährige Haushaltsetat so hoch aus wie noch nie in der Geschichte der Gemeinde. Um die Bürger über die Projekte zu informieren, hat am Donnerstagabend eine Einwohnerversammlung stattgefunden.

„Es stehen wegweisende Entscheidungen im Gemeinderat an“, begrüßte Scherer die zahlreichen Besucher im Gemeindesaal. Ein großes Projekt ist die Erweiterung des Kindergartens Wuselnest. Bereits in diesem Kindergartenjahr musste provisorisch eine neue Kleingruppe eingerichtet werden. „Die Kinderzahlen sind nach wie vor hoch, deshalb ist eine räumliche Erweiterung unumgänglich“, so die Bürgermeisterin. Nach mehreren Vorberatungen soll der Gemeinderat am kommenden Dienstag eine Grundsatzentscheidung treffen. Die Kosten für einen Anbau inklusive einiger Sanierungsarbeiten am bestehenden Gebäude dürften laut Scherer wohl annähernd im siebenstelligen Bereich liegen. Manch einem Einwohner kam dieser Betrag etwas viel vor, wie in der Bürgerfragerunde zu vernehmen war. Wegen der Gebäudestruktur sei ein Anbau nicht günstiger zu machen, so Scherer. Sofern alles nach Plan läuft, könnten Anfang 2019 die Bauarbeiten starten.

Rückbau der B312 sorgt Bürger

Ein zeitlich deutlich längeres Thema, welches insbesondere die Edenbacher und Erlenmooser beschäftigt, sind die B-312-Ortsumfahrungen. „Wir sind sehr weit gekommen“, sagt Scherer. Wohl wissend, dass die Planung insgesamt betrachtet „sehr langwierig ist“. Einige Bürger kritisierten den anvisierten Rückbau der dann „alten“ B 312 zwischen Erlenmoos und Edenbachen. Geplant ist eine 3,50 Meter breite asphaltierte Straße mit einem befestigten Schotterbankett (1,50 Meter) auf beiden Seiten. Manchen ist das zu schmal. „Die Planer haben erkannt, dass noch Gesprächsbedarf besteht“, erläutert Scherer. Sie lobte die Bürger dafür, dass diese ihre Wünsche bei einem Termin in der Kapfhalle in Ochsenhausen im November direkt vorgebracht hatten. „Aber man muss den Rückbau kommen sehen“, machte sie deutlich. Ziel der Ortsumfahrungen sei es, den Verkehr aus Edenbachen und Erlenmoos, herauszubekommen: „Dafür müssen Maßnahmen ergriffen werden.“

Sanierung der Ortsdurchfahrt

Bevor es aber so weit ist, wird ab 2. Juli erst einmal ein Teil der bestehenden B312-Ortsdurchfahrt von Erlenmoos, die Biberacher Straße, saniert. Neben dem Belag werden auch die maroden Wasserleitungen und der zum Teil noch nicht sanierte Kanal erneuert. „Wir hoffen, dass wir dann am 7. September fertig sind“, sagt Scherer. Während der Bauzeit soll der Verkehr großräumig umgeleitet werden, da auch im Bereich Jordanband/Reichenbach sowie in Ochsenhausen (Bau des Kreisels) Arbeiten anstehen. Die Bushaltestelle „Post“ werde in dieser Zeit in die Roter Straße verlegt.

Breitbandausbau schreitet voran

Dran ist die Gemeinde auch am Breitbandausbau. Während in Erlenmoos und Eichbühl schon Bandbreiten von 100 Mbit/s verfügbar sind, soll es auch in Edenbachen und Oberstetten bald schnelleres Internet geben. Die Tiefbauarbeiten hierfür sind vergeben, in diesem Jahr sollen diese umgesetzt werden. Die Kosten liegen bei über einer Million Euro. Scherer sagt: „Unsere Gemeinde hat vom Land Baden-Württemberg hierfür hohe Zuschüsse erhalten. Andernfalls könnten wir uns diesen Ausbau nicht leisten.“ Gemacht werden soll in diesem Jahr auch der Anschluss der Siedlung Boschenäcker an die öffentliche Kanalisation sowie die Ertüchtigung der Wasserversorgung.

Neue Bauplätze in Oberstetten geplant

Die Gemeinde plant im Bereich des Eichbergs in Oberstetten neues Bauland zu erschließen. Dabei möchte die Kommune vom Paragraf 13b Baugesetzbuch, dem beschleunigten Verfahren, Gebrauch machen.„Wir haben in diesem Ortsteil seit Längerem keine Wohnbauflächen mehr anzubieten, die Nachfrage hier ist aber sehr groß und anhaltend“, so Scherer. Sobald der Schnee weg ist, soll der Baugrund geologisch untersucht und eine artenschutzrechtliche Untersuchung gemacht werden. Die Erschließung ist für 2019 vorgesehen. Zwar wird der Gemeinderat erst in einer seiner nächsten Sitzungen den Aufstellungsbeschluss fassen, auf Nachfrage eines Bürgers nannte die Bürgermeisterin aber schon jetzt eine Zahl in Sachen Bauplätze: „Mindestens 15 Grundstücke soll es geben. Vielleicht bringen wir noch etwas mehr unter.“ Sie hoffe, dass dies für eine Weile reicht, auch wenn die Nachfrage derzeit groß ist: „Wir könnten jede Woche drei Bauplätze verkaufen.“