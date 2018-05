Wolfgang Späth kandidiert in Erlenmoos

Seit vergangenem Samstag können sich Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Erlenmoos bewerben. Wolfgang Späth, Hauptamtsleiter der Gemeinde Maselheim, hat am Sonntag seine Bewerbungsunterlagen eingeworfen. Der 42-Jährige gehört keiner Partei an. Er wohnt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Ochsenhausen.

Der Reiz des Bürgermeisteramts liege darin, das Leben der Gemeinde aktiv gestalten zu können, sagt Wolfgang Späth. Der 42-Jährige arbeitet seit 18 Jahren in der Kommunalverwaltung. Von 2000 bis 2011 war der Diplom-Verwaltungswirt bei der Stadtverwaltung Ochsenhausen tätig, fünf Jahre leitete er die Ortsverwaltungen Reinstetten und Mittelbuch, von 2005 bis 2011 leitete er das Ordnungsamt und war stellvertretender Hauptamtsleiter der Stadt. 2011 wechselte er nach Maselheim, wo er seither das Hauptamt leitet. Bauamt, Ordnungsamt, Wahlen, EDV, Standesamt, Bürgerbüro, Sonderaufgaben, verwaltungsinterner Stellvertreter des Bürgermeisters, schildert er seine Zuständigkeiten im Rathaus der 4500 Einwohner-Gemeinde.

Er kenne die Aufgaben und Anforderungen, die das Bürgermeisteramt umfasse, sagt Späth. „Ich fühle mich bereit und traue mir die Aufgabe zu.“ Er wolle die Chance, die sich nun quasi vor der Haustür biete, nutzen und sich um die Nachfolge von Bürgermeisterin Alexandra Scherer bewerben.

„Erlenmoos ist eine sympathische Gemeinde mit geordneten Verhältnissen und regem Vereinsleben“, sagt er. Er schätze die Mentalität der Erlenmooser. „Ich bin mit Erlenmoosern zusammen zur Schule gegangen“, sagt Späth, der Ochsenhausen aufgewachsen ist. „Man kennt sich vom Vereinsleben.“

Er habe im Vorfeld Gespräche in Erlenmoos geführt und sich dadurch bestärkt gesehen, seinen Hut in den Ring zu werfen, berichtet Späth. Der 42-Jährige will nun das Gespräch mit den Bürgern suchen, er plane im Wahlkampf auch Hausbesuche, kündigt er an.

Wolfgang Späth gehört keiner Partei an. „Kommunalpolitik soll sich an der Sache orientieren“, sagt er. Der 42-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder. An seinem Wohnort Ochsenhausen ist er Mitglied des Kirchengemeindrats Ochsenhausen/Erlenmoos. Außerdem gehört er dem Vorstand der Karnevalgesellschaft Narrenzunft Ochsenhausen an.

Im Erlenmooser Rathaus lagen nach Angaben der Verwaltung am Montagnachmittag zwei Bewerbungen vor. Die von Stefan Echteler (die SZ berichtete) und die von Wolfgang Späth.