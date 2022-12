Weihnachtsfeier des Schützenvereins Oberstetten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag vor dem heiligen Abend feierten die Oberstetter Schützen ihren traditionellen Jahresabschluss mit einer stimmungsvollen Weihnachtsfeier im Schützenhaus. Wie in den Jahren zuvor fanden zusätzlich die Feier und die Ehrungen der Sieger im Scheiben-, Pokal- und Bogenschießen statt.

Melanie Losert eröffnete die Veranstaltung mit ihrer Begrüßungsrede. Anschließend wurden ein paar klassische Weihnachtslieder gesungen, stimmlich und musikalisch mit Gitarren begleitet von Ulrike Köberle und Julietta Both Wiest. Melanie Losert trug in bewährter Weise die diesjährige Weihnachtsgeschichte vor und das Essen war wie immer hervorragend und mit viel Salaten garniert. Die Weihnachtsscheibe 2022 durfte Katrin Losert mit nach Hause nehmen.

Die Wanderpokale wurden dieses Mal folgendermaßen vergeben: Franz-Wiest-Pokal an Chrstian Schlager, Franz-Ries-Pokal an Lydia Baier, Bürgermeister-König-Pokal an Philipp van Bastineller und der Gabriele-Vogel-Pokal ging an Kathrin Losert. Die Glücksscheibe, die nur für die nicht aktiven Vereinsmitglieder ist, bekam dieses Jahr Wolfgang Wiest. Den Auflagenpokal holte Klara Berger, Auflagenkönig wurde Gerd Schmitz und Bogenkönig Raphael Dörner. Beim Königsschießen, dem jährlichen Höhepunkt des Abschlussschießens, konnte Valentina Denzel den Jugendkönigstitel entgegennehmen und Elena Roth wurde 1. Jugendritter, Sabrina Wiest 2. Jugendritter. Schützenkönig wurde Hartmut Losert, 1. Ritter wurde Markus Wild und der 2. Ritter Philipp van Bastineller. Der Bogenpokal 2022 geht an Guido Wohnhas mit dem besten Treffer. Die Sieger beim Preisschießen waren in diesem Jahr Jürgen Ziesel und Pia Haug, die sich zuerst ihren Preis aussuchen durften. Aber auch alle anderen, die mitgemacht hatten, konnten einen Preis mit nach Hause nehmen. Es gab freie Auswahl und die Reihenfolge war bestimmt durch die Zahl der Teiler.

Insgesamt war es ein gelungener Abend, der noch lange über den offiziellen Teil hinausging, bis sich auch die Letzten „schöne Weihnachten“ und ein „gutes Neues Jahr“ gewünscht hatten.