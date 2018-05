Wegen Fußball-WM: Erlenmoos wählt erst am 22. Juli

Die Bürgermeisterwahl in Erlenmoos findet am Sonntag, 22. Juli, statt. Dies entschied der Gemeinderat am Montagabend. Der vonseiten der Verwaltung zunächst favorisierte 15. Juli kam nach kurzer Diskussion im Gremium wegen des Finales der Fußball-Weltmeisterschaft an diesem Tag nicht mehr in Frage. Die Stellenausschreibung wird diese Woche am Freitag im Staatsanzeiger veröffentlicht, ab Samstag läuft dann die Bewerbungsfrist bis zum 27. Juni.

Nach der Wahl von Alexandra Scherer zur neuen Bürgermeisterin von Bad Wurzach ist die Stelle in Erlenmoos vorzeitig neu zu besetzen. Und die scheidende Bürgermeisterin hatte sich den Zeitplan für ihren Abschied aus Erlenmoos und die Wahl ihres Nachfolgers bereits zurechtgelegt. Der noch amtierende Bürgermeister Bad Wurzachs, Roland Bürkle, hört am 15. Juli auf. Scherer plant am Tag darauf ihren Dienstantritt in der Kurstadt. Der 15. Juli als Wahltag in Erlenmoos – übrigens zur Einhaltung der Fristen der frühestmögliche Termin – hätte in Scherers Augen „einen schönen Symbolcharakter“ gehabt. „Es ist mein letzter Tag und die Erlenmooser wüssten, wie es weitergeht.“

Doch kaum waren diese Überlegungen gemacht, fiel auf, dass diesen die Fußball-Weltmeisterschaft im Wege stehen könnte. Genauer gesagt das Finale, das an jenem Sonntag um 17 Uhr angepfiffen wird. „Dann haben wir für unsere Bürger ein Dilemma“, sagte Scherer, die außerdem darauf verwies, dass an diesem Wochenende auch das Schmalzhüttenfest ist – mit Public Viewing am Sonntagabend. Alternativ käme der 22. Juli in Frage, erklärte Scherer dem Gemeinderat, was logischerweise zur Folge hätte, dass die Bürgermeisterstelle eine Woche länger vakant ist. Außerdem könnte Alexandra Scherer nicht mehr den Vorsitz im Gemeindewahlausschuss übernehmen und der Termin einer eventuellen Neuwahl läge in den Sommerferien (5. August).

Gemeinderat Martin Rapp fasste die Ausgangslage anschließend nochmals zusammen. Die Wahl an sich sei am 15. Juli kein Problem, die Bürger könnten schließlich den ganzen Tag ihre Stimme abgeben. Viel mehr gehe es um die Bekanntmachung der Wahl gegen 18.30/19 Uhr – in der entscheidenden Phase des WM-Finales. „Ich habe die Befürchtung, dass der Gemeindesaal bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses dann leer ist“, so Rapp. Dies sei kein guter Start für Scherers Nachfolger. Die restlichen Gemeinderäte teilten diese Einschätzung und legten sich einstimmig auf den 22. Juli als Wahltermin fest. Vorsitzender des Gemeindewahlauschusses ist Josef Dornacher, Stellvertreter Kämmerer Bruno Gerner. Josef Dornacher wird als erster stellvertretender Bürgermeister auch die Geschicke in Erlenmoos nach Scherers Wechsel lenken, bis das neue Gemeindeoberhaupt seinen Dienst antritt.

Zwei weitere Termine wurden außerdem am Tag nach der Gemeinderatssitzung fixiert. Die offizielle Verabschiedung von Alexandra Scherer ist am 12. Juli, die Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl zwei Tage zuvor am 10. Juli – WM-Halbfinale hin oder her.