Unbekannter bricht bei der Feuerwehr ein

Ein unbekannter Täter ist in den vergangenen Tagen in das Gebäude der Feuerwehr in Erlenmoos eingebrochen. Der Einbruch wurde am Montag gegen 7.30 Uhr entdeckt, die genaue Tatzeit ist nicht bekannt.

Dies geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der Polizei hervor. Der Täter hatte zunächst erfolglos versucht, eine Türe und ein Rolltor aufzuhebeln. Dies gelang ihm nicht. Eine weitere Tür hielt dem Einbruchsversuch aber nicht stand.

Der Einbrecher hebelte sie auf und gelangte so in das Gebäude in der Memminger Straße. Im Innern brach er mehrere Möbelstücke auf und suchte nach Geld. Laut Polizei wurde er fündig. Das Geld nahm der Einbrecher mit.

Die Spuren wurden durch Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert. Die Polizei in Ochsenhausen (Telefon 07352/202070) hat die Ermittlungen aufgenommen.