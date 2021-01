Überholmanöver trotz Gegenverkehrs

Trotz des Gegenverkehrs hat ein 67-Jähriger am Samstag ein gefährliches Überholmanöver ausgeführt. Bei dem Unfall auf L 299 von Edenbachen in Richtung Bechtenrot gab es zwei Leichtverletzte und einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Gegen 17.20 Uhr fuhr der 67-jährige Mann mit seinem Opel in Richtung Bechtenrot. Kurz nach Ortsende Edenbachen überholte der Opelfahrer trotz Gegenverkehrs ein vorausfahrendes Fahrzeug. Dieser Fahrzeuglenker erkannte die gefährliche Situation und bremste sein Fahrzeug ab, um dem Opelfahrer den Überholvorgang zu ermöglichen. Dennoch gelang es diesem nicht mehr rechtzeitig auf den rechten Fahrstreifen wiedereinzuscheren. Er touchierte einen entgegenkommenden Suzuki. Der 22-jährige Suzukifahrer sowie seine 19-jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Beide sind mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.