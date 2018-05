Traktor steht in Flammen

In Erlenmoos hat am Montag in den frühen Morgenstunden ein Traktor gebrannt.

Kurz vor 2 Uhr wachten Zeugen durch ein lautes Geräusch auf, teilt die Polizei mit. Sie erkannten, dass in der Halle des Nachbarn Flammen lodern. Die Zeugen verständigten sofort die Feuerwehr und den Nachbarn. Wie sich zeigte, brannte in der Maschinenhalle ein Ackerschlepper.

Die Feuerwehren aus Erlenmoos und Ochsenhausen hatten den Brand schnell gelöscht. So beschränkte sich der Schaden auf das Fahrzeug. An dem aber dürfte Totalschaden entstanden sein. Wie hoch der genau ist, muss die Polizei noch ermitteln. Als Ursache geht sie derzeit von einem Defekt aus.