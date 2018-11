Tobias Mayer holt sich beim Laienschießen die Scheibe

Das Oberstetter Laienschießen zählte in diesem Jahr 398 Teilnehmer in 46 Gruppen. Sie haben sich am Luftgewehr auf eine Distanz von zehn Meter zur Scheibe erprobt. Bei der Siegerehrung wurden nun zehn Pokale sowie drei Auszeichnungen vergeben. Die elf besten Gruppen durften sich Sachpreise aussuchen, alle anderen anwesenden Gruppen im Schützenhaus bekamen eine Flasche Wein und eine Urkunde.

Jochen Schneider von der Eichberggruppe wurde als ältester teilnehmender Schütze geehrt. Ebenfalls aus der Eichberggruppe stammte die beste Schützin bei den Damen, Andrea Stöhr, mit 80 Ringen. Viele Preisträger und Gruppen waren vertreten und so überreichten Carmen Lohr und Melanie Losert mit großer Freude die Scheibe an Tobias Mayer von der Bude Laubach für seinen 7,1 Teiler und die Pokale an die zehn besten Schützen. Platz eins belegte Daniel Maritati von der Gruppe „The Hunters“ mit 88 Ringen, gefolgt von Thomas Stadler (Bude Laubach) mit 85 Ringen und auf Platz drei Peter Schneider von „Jennerwein“ mit 83 Ringen. Bei der Vergabe der Sachpreise durfte der Sieger beginnen und das war wie im vergangenen Jahr der Stammtisch „Baum Beira“ mit 374 Ringen, dicht gefolgt von „The Hunters“ mit 371 Ringen.

Parallel zur Siegerehrung fand das „Gockel-Würfeln“ und „Gockel-Schießen“ statt – dieses Jahr mit Pfeil und Bogen. Manche hatten Glück oder auch besonderes Geschick und ergatterten ein halbes Hähnchen. Insgesamt war es ein geselliger Abend. Das war auch am nächsten Tag nicht anders. Traditionell ging das Spielen und Schießen um ein Hähnchen tags darauf weiter.