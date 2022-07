Spannungsfeld Wald

Im Jahr seines 40-jährigen Bestehens feiert der Gartenbauverein Erlenmoos sein Jubiläum mit einer Reihe von Fachvorträgen, Ausflügen und Arbeitseinsätzen. Dabei sollen die Themen Themen Gartenkultur, Naturschutz und Landschaftspflege im Mittelpunkt stehen. Den Auftakt bildet dazu eine Entdeckungsreise durch den Wald von morgen.

Mit dabei ist Eberhard Aldinger, Forstwissenschaftler mit Schwerpunkt Standortskartierung und Bodenkunde. Aldinger war einige Jahre am ehemaligen Forstamt Ochsenhausen und an der forstlichen Versuchsanstalt als Leiter der Abteilung Botanik und Standortskunde tätig. Unter anderem hat er dort das Umweltprogramm Natura 2000 mit umgesetzt und das Alt- und Totholzkonzept in unseren Wäldern auf den Weg gebracht. Trotz Pensionierung ist er Vorstandsmitglied und Waldreferent des Landesnaturschutzverbandes und hält immer wieder Vorträge zum Spannungsfeld zwischen Holznutzung, Waldnaturschutz und Kohlenstoffbindung. Extreme Dürren, Hitze und Trockenstress schwächen die Resilienz des ganzen Ökosystems. Strategien und Lösungen sind gefragt, die von speziellen Fragen wie der Baumartenwahl bis hin zur grundsätzlichen Behandlung des Waldes reichen.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 08. Juli, ab 19:00 Uhr im Gemeindesaal Erlenmoos in der Schulstraße 11 statt. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung nicht notwendig. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich als Waldbesitzer, Naturfreunde oder Erholungssuchende mit diesem Ökosystem verbunden fühlen.