Schützenverein Oberstetten feiert gelungenes Schmalzhüttenfest

Der Schützenverein Oberstetten hat auch in diesem Jahr wieder ein rundum schönes Schmalzhüttenfest mit seinen Gästen feiern. Auch der Partnerverein aus Edesheim war zu Gast. Großes Pech mit dem Wetter hatten allerdings alle Mitwirkenden vom Eröffnungskonzert mit „roxx up“ und der Vorband Malastaire am Freitagabend.

Da könne die Musik noch so gut und die Band noch so bekannt sein, wenn der Wettergott es regnen lasse, bleibe der Schwabe lieber daheim, schreibt der Schützenverein in seiner Mitteilung. Umso mehr seien die belohnt worden, die sich von den ungünstigen Wetterprognosen nicht abhalten ließen. Trotz zwischenzeitlichem, bedrohlichem Hagelschauer habe es ein Rockkonzert vom Feinsten gegeben.

Malastaire erstaunte laut Schützenverein mit großer Bühnenpräsenz und gut gecoverten Songs sein Publikum und roxx up mit Frontmann Claudio habe nach einer kurzen wetterbedingten Zwangspause weiter bis in die späte Nacht gespielt.

Das Publikum rückte etwas enger zusammen und die Stimmung sei bombastisch gewesen. „Super Musik und dieser Veranstaltungsort ist einfach klasse“, sagte ein Zuschauer aus Laupheim, der an diesem Abend zum ersten Mal in Oberstetten war.

Am Samstag reiste der Partnerverein aus Edesheim an und wurde im Schützenhaus begrüßt. Diese Tradition besteht schon seit fast 60 Jahren, die beiden Vereine besuchen sich gegenseitig im Zweijahresrhythmus. Nachmittags besuchten die Edesheimer und ihre Gastgeber die Janosch-Ausstellung in der städtischen Galerie Ochsenhausen und ließen sich von Gabriele Vogel in die Ausstellung einführen. Alle Teilnehmer begeisterten sich für die Bilder und zeigten Erstaunen über das Schaffenspotential des durch seine Jugendbücher bekannten Malers.

Abends gaben die Egerländer Musikanten der Stadtkapelle Ochsenhausen einen stimmungsvollen Auftakt zum traditionellen Schmalzhüttenfest. Das Wetter besserte sich zusehends und der Sonntag zeigte sich von seiner besten Seite. Zum Mittagessen spielte die Musikkapelle Erlenmoos aus ihrem großen Repertoire bekannter Melodien.

Entspannte Stimmung

Später sorgten die Rottumtaler Albhornbläser unter der Leitung von Hubert Wiest für eine entspannte Stimmung mit ihrer tragenden, aber nicht aufdringlichen Musik. Den Ausklang bildete im Anschluss der Unterhaltungsabend mit den Trausberger Musikanten mit einem breit an gelegtem Programm flotter Rhythmen.