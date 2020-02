Rosenmontagsball mit Sketchen und Tanz

Der Oberstetter Schützenverein stellt seinen diesjährigen Rosenmontagsball unter das Motto „Ob in Gala oder auf der Miste, der Oberstetter Rosenmontagsball ist immer eine coole Kiste“. Der Ball findet am Rosenmontag, 24. Februar, im Oberstetter Schützenhaus statt und beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Aufgeführt werden laut Ankündigung des Vereins verschiedene Tänze, lustige Sketche und das Dorfgeschehen in Gesangsform. Die Gäste, die gern das Tanzbein schwingen, kommen im Anschluss an das Programm mit der Dreimannband „Ikarus“ aus Füramoos auf ihre Kosten. Die Band wird auch das närrische Programm begleiten und Stimmungslieder zum Mitsingen und Mitschunkeln spielen.