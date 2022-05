Radlerin erlitt bei Unfall leichte Verletzungen

Verletzungen hat eine Fahrradfahrerin am Sonntag bei einem Umfall bei Erlenmoos erlitten. Das berichtet die Polizei. Kurz vor 16 Uhr fuhr ein 83-Jähriger mit seinem Mercedes von Eichbühl in Richtung Rot an der Rot. Wohl wegen Unachtsamkeit stieß er gegen das Hinterrad einer 57-jährigen Radlerin. Daraufhin stützte die Frau auf die Straße und erlitt leichte Verletzungen. Sanitäter behandelten sie vor Ort. Wieder zu Hause, wollte die Verletzte nach Mitteilung der Polizei einen Arzt aufsuchen. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 1300 Euro.